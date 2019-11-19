2019-11-19T14:04:53+03:00
Происшествия

В Барнауле столкнулись трамваи

В настоящее время движение электротранспорта восстановлено
Анна СЕМИНА
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Во вторник, 19 ноября, в городе Барнауле произошло редкое столкновение – рельсы не поделили два трамвая.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, столкновение произошло в 14.47 по местному времени на улице Малахова в Барнауле. Удар был не сильный, поэтому составы получили незначительные повреждения. Также не зафиксировано схода с рельсов.

На ликвидации последствий были задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС – десять человек, три единицы техники, в том числе от МЧС России – четыре человека и одна единица техники.

В настоящее время движение электротранспорта восстановлено.

Это, как минимум, второе ДТП с участием пассажирского транспорта за сегодняшний день. Еще одно столкновение, правда, автобусов, произошло также днем во Власихе. Участниками стали маршруты №20 и 120.

ИСТОЧНИК KP.RU

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