2019-11-19T13:26:05+03:00
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Барнауле

Один из водителей не смог затормозить на скользкой дороге
Анна СЕМИНА
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Авария во ВласихеАвария во ВласихеФото: скриншот сайта
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Во вторник, 19 ноября, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов – большого пассажирского и маршрутки.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла днем в поселке Власиха. Пассажирский автобус большой вместимости 20-го маршрута врезался в маршрутку Hyundai №120. По словам участников паблика Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», столкновение произошло недалеко от автобусной остановки. Водитель 20-ки просто не смог вовремя затормозить. Из-за узкой дороги движение транспорта оказалось заблокировано в обе стороны.

Судя по снимкам, больше всего досталось автобусу №20. У него разбито стекло в одной из дверей. Что касается возможных пострадавших, то данной информации пока нет. Не исключено, что одной из причин аварии стала гололедица.

- Там такой гололед, что тяжело с места тронуться автобусам, вчера там был. Это просто ужас, - пишет один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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