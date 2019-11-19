Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
Дорожное предприятие Барнаула из-за сложившихся погодных условий работает в усиленном режиме. Работы по очистке улиц и вывозу снега ведутся в круглосуточном формате.
- В минувшую ночь с барнаульских дорог силами предприятия на снегоотвалы было вывезено более пяти тысяч кубических метров снега, проведена обработка противогололедными материалами в объеме более 300 тонн. Днем работы не прекращаются. Основной упор сделан на вывоз снега, прометание проезжей части, очистку тротуаров, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, - говорит руководитель МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин.
Помимо этого дорожники приступили к расчистке внутриквартальных проездов.
В общей сложности днем на уборке снега задействованы 104 единицы техники. Вручную тротуары расчищают 135 человек. Для вывоза снега привлекается наемная техника. Сегодня днем она работала на площадях Спартак, Спартак-2, Свободы, Советов, на проспектах Ленина, Космонавтов, на Павловском тракте, на улице 8 Марта, Георгиева и т.д.
- В таком же усиленном режиме дорожная служба планирует продолжать работу и в последующие двое суток, - добавляют в пресс-центре администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU