2019-11-19T11:22:53+03:00
Общество

Школу в Большой Тихой не будут закрывать насовсем

В маленькое село по-прежнему ищут учителя
Анастасия Корягина
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Большетихинская начальная школа. Фото: Иван Фомин в FacebookБольшетихинская начальная школа. Фото: Иван Фомин в Facebook
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Министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал, что в малокомплектную школу в селе Большая Тихая Солонешенского района по-прежнему ищут учителя. По его мнению, у этого учебного заведения еще есть шансы, поэтому его нужно сохранить.

- Дети должны по возможности учиться максимально близко к дому. Мы уговаривали одну из жительниц Большой Тихой преподавать. Она учитель, и когда-то работала в этой школе, а сейчас трудится продавцом. Но женщина отказалась со словами: «Зачем мне это надо, это же такая ответственность, – рассказал Максим Костенко.

В этом году по новой системе оплаты труда учителю Большетихинской начальной школы повысили зарплату на 50%. Да и работать там несложно: детей всего пятеро, на подходе четверо дошкольников.

В министерстве стараются сохранять и другие малокомплектные школы. В 2018 году в ведомство поступило 24 запроса от муниципалитетов с целью ликвидации учебных заведений – ни один не поддержали. Школы не закрыли, а временно законсервировали. За каждым таким учебным заведением закреплен человек, который контролирует состояние здания, отапливает его, делает уборку.

Для многих сельчан закрытие школы ассоциируется с разрухой и деградацией, ведь «село живет пока есть школа». Министр не согласен с этим:

- Школа функционирует, пока живет село, а не наоборот. И начинает хиреть, когда нет развития. Но если учебное заведение закрыть, то упадок точно пойдет по центробежной силе. Хотя еще раз подчеркну: исчезновение учебных заведений в селах – это не причина упадка, а следствие», – считает Максим Костенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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