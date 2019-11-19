Горячая линия по профилактике ОРВИ начинает работать в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-19T09:42:14+03:00

В школах уже готовы к утренним фильтрам, температурному режиму и т.д.

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Министерство образования и науки Алтайского края открывает горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа в образовательных организациях.

Мероприятие проводится в рамках подготовки к эпидемиологическому сезону. Директоры образовательных организаций уже получили рекомендации взять ситуацию на особый контроль. Уже решено, что в школах и детских садах проведут профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, включающие масочный режим, утренние фильтры, необходимый температурный режим, влажную уборку помещений и т.д.

Для того чтобы обеспечить профилактику, организации уже получили все необходимые дезинфицирующие средства. Помимо этого рекомендовано не прерывать учебный процесс, вне зависимости от погодных условий. Если же они будут крайне неблагоприятными, родители (законные представители) имеют право самостоятельно решать отправлять ребенка на занятия или нет. При этом следует поставить классного руководителя в известность.

На вопросы о профилактике ОРВИ вам ответят по телефону: (3852) 29-86-33.

ИСТОЧНИК KP.RU