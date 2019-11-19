2019-11-19T08:42:44+03:00
Происшествия

Барнаулец взял на прокат автомобиль и выставил его на продажу

Объявление на «Дроме» заметил знакомый владельца авто
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Предприимчивый гражданин уже был судим.Предприимчивый гражданин уже был судим.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле 46-летний мужчина взял на прокат автомобиль «Киа Рио»в фирме, предоставляющей в аренду авто для использования в качестве «Яндекс такси», но вместо того, чтобы честно работать, он выставил машину на «Дроме» без документов за 400 тыс. рублей.

- Путь к успеху был близок, только вот кто-то из знакомых директора отделения, который заведует арендой машин для такси в Барнауле, увидев предложение о продаже очень знакомой Рио 2019 года за столь низкий ценник, сразу же ему об этом сообщил. А директор уже обратился к товарищу майору, который бизнес-гения задержал за мошенничество (159 УК РФ), - пишет барнаульский канал «Unusual Crimes Barnaul».

Кстати, за эту статью предприимчивый гражданин уже был судим, а также имел срок за кражу, что вполне может ему обеспечить реальный срок заключения в местных колониях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рецидивист убил друга, у которого жил после освобождения
Два друга из Заринска до смерти забили 40-летнего мужчину
Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя чертову дюжину людей
Виктор Томенко пригрозил «коммунальными» отставками
ВТБ выпустил более 150 тысяч кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Председатель «Партии Роста» в Алтайском крае сложил полномочия
В Барнауле столкнулись трамваи
Два автобуса столкнулись в Барнауле
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
Квартира с 5-метровыми потолками продается в Барнауле
Дорожники Барнаула работают в усиленном режиме
Школу в Большой Тихой не будут закрывать насовсем
Барнаульские школьники участвуют в олимпиаде по физике
Горячая линия по профилактике ОРВИ начинает работать в Алтайском крае
«Террористы» захватили администрацию Мамонтовского района
Временное ограничение движения ввели на трассе в Алтайском крае
Спортсмены Алтай-Кокса стали призерами первенства города по волейболу
В Новоалтайске достраивают большой детский сад