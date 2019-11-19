Барнаулец взял на прокат автомобиль и выставил его на продажу

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-19T08:42:44+03:00

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В Барнауле 46-летний мужчина взял на прокат автомобиль «Киа Рио»в фирме, предоставляющей в аренду авто для использования в качестве «Яндекс такси», но вместо того, чтобы честно работать, он выставил машину на «Дроме» без документов за 400 тыс. рублей.

- Путь к успеху был близок, только вот кто-то из знакомых директора отделения, который заведует арендой машин для такси в Барнауле, увидев предложение о продаже очень знакомой Рио 2019 года за столь низкий ценник, сразу же ему об этом сообщил. А директор уже обратился к товарищу майору, который бизнес-гения задержал за мошенничество (159 УК РФ), - пишет барнаульский канал «Unusual Crimes Barnaul».

Кстати, за эту статью предприимчивый гражданин уже был судим, а также имел срок за кражу, что вполне может ему обеспечить реальный срок заключения в местных колониях.

ИСТОЧНИК KP.RU