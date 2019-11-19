2019-11-19T08:32:37+03:00
Общество

Временное ограничение движения ввели на трассе в Алтайском крае

Как только погода стабилизируется, дорогу откроют
Анна СЕМИНА
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Во вторник, 19 ноября, в Алтайском крае из-за непогоды ввели временное ограничение движения.

По данным КГКУ «Алтайавтодор», из-за ухудшения погодных условий, для снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, на неопределенный срок закрыто движение для всех видов транспорта на дороге «Бийск – Усятское – Соусканиха - Верх-Кажа». В частности ограничение распространяется на участок с 37 по 82 километры.

Как только погодная обстановка стабилизируется, трассу вновь откроют. Между тем, в краевой Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду, если нет острой необходимости. Лучше отложить дальние поездки на другое время.

- В случае острой необходимости выезда воспользоваться железнодорожным транспортом, - рекомендуют в ведомстве.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, либо 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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