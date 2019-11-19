В Новоалтайске достраивают большой детский сад

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-19T07:07:58+03:00

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В Новоалтайске достраивают ясли-сад на 280 воспитанников. На весь проект из федерального и краевого бюджетов выделили почти 239 миллионов рублей. По плану заведение заработает уже в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе правительства, уже завершен монтаж стен и перекрытий первого и второго этажей, установлены окна. Сейчас подрядчик занимается отделкой фасада и внутренними чистовыми работами.

«Расположение будущего детсада выбрано не случайно. Это для нас очень перспективный район жилой застройки. В ближайшие пять лет здесь планируется построить порядка двадцати многоквартирных домов. Также в начале 2020 года здесь начнется строительство новой школы», - рассказал первый замглавы администрации Новоалтайска Сергей Лисовский.

Сейчас в Новоалтайске 16 детских садов, которые посещают более 3,5 тысячи детей. Тем не менее, в городе есть потребность в новых дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU