2019-11-19T06:47:55+03:00
Происшествия

Три человека, в том числе ребенок, погибли на алтайской трассе

Их машина вылетела на встречку
Анна СЕМИНА
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Вечером в понедельник, 18 ноября, на 111 километре автодороги К-17 в Ребрихинском районе Алтайского края произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, примерно в 17.40 по местному времени 41-летний водитель автомобиля Toyota Vista не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с грузовой «Газелью».

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель «Газели» (ему оказана медицинская помощь). Водитель иномарки, а также женщина-пассажирка и ребенок скончались на месте аварии, - добавляют в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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