Три человека, в том числе ребенок, погибли на алтайской трассе
Вечером в понедельник, 18 ноября, на 111 километре автодороги К-17 в Ребрихинском районе Алтайского края произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, примерно в 17.40 по местному времени 41-летний водитель автомобиля Toyota Vista не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с грузовой «Газелью».
- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель «Газели» (ему оказана медицинская помощь). Водитель иномарки, а также женщина-пассажирка и ребенок скончались на месте аварии, - добавляют в ведомстве.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Читайте также:
Тело замерзшей несовершеннолетней девушки нашли в алтайском селе
В Барнауле водитель поправлял забор и смеялся после ДТП
ИСТОЧНИК KP.RU