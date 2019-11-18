Германия заинтересовалась алтайской сельскохозяйственной техникой

СЕГОДНЯ 14:21 2019-11-18T14:21:43+03:00

Теперь наши специалисты смогут стажироваться на предприятиях федеральной земли Тюрингия

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Алтайская делегация с 10 по 13 ноября работала в Ганновере на Международной выставке сельскохозяйственной техники Agritechnica. Там прошли переговоры уполномоченного Министерства по инфраструктуре и сельскому хозяйству федеральной земли Тюрингия Томаса Гротке с министром промышленности и энергетики Алтайского края Александром Климиным.

Стало известно, что Германия заинтересована в сотрудничестве с Алтаем. Теперь наши специалисты смогут стажироваться на предприятиях федеральной земли Тюрингия. Также планируется совместная научно-исследовательская работа в животноводстве и растениеводстве.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, от Алтая на выставку съездили представители Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения, Рубцовского завода запасных частей, компании «СиСорт», «Нортек», «Агроцентр».

К слову, алтайский «Алмаз» уже подписал меморандум с аргентинской компанией Super Walter о стратегическом партнерстве по разработке, производству и продвижению посевной техники. Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения подписал контракт на реализацию чизельно-дискового агрегата и тяжелой пружинной бороны.

ИСТОЧНИК KP.RU