2019-11-18T14:21:43+03:00
Общество

Германия заинтересовалась алтайской сельскохозяйственной техникой

Теперь наши специалисты смогут стажироваться на предприятиях федеральной земли Тюрингия
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайская делегация с 10 по 13 ноября работала в Ганновере на Международной выставке сельскохозяйственной техники Agritechnica. Там прошли переговоры уполномоченного Министерства по инфраструктуре и сельскому хозяйству федеральной земли Тюрингия Томаса Гротке с министром промышленности и энергетики Алтайского края Александром Климиным.

Стало известно, что Германия заинтересована в сотрудничестве с Алтаем. Теперь наши специалисты смогут стажироваться на предприятиях федеральной земли Тюрингия. Также планируется совместная научно-исследовательская работа в животноводстве и растениеводстве.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, от Алтая на выставку съездили представители Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения, Рубцовского завода запасных частей, компании «СиСорт», «Нортек», «Агроцентр».

К слову, алтайский «Алмаз» уже подписал меморандум с аргентинской компанией Super Walter о стратегическом партнерстве по разработке, производству и продвижению посевной техники. Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения подписал контракт на реализацию чизельно-дискового агрегата и тяжелой пружинной бороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле из-за непогоды почти в два раза выросли цены на такси
Виктор Томенко держит на контроле ситуацию в Яровом
ВТБ выдал более 1 млн «Мультикарт» в этом году
Жители села Лебяжье боятся, что их затопит фекалиями
Следком объяснил визит людей в масках в бийскую администрацию
Для экстремалов в Барнауле открыли оборудованный парк
Барнаульцы представили шесть вариантов благоустройства «Изумрудного»
В бийской мэрии опровергли задержания чиновников
Торгово-выставочный комплекс появится в Барнауле вместо барахолки
Горячую воду и отопление в домах барнаульцев не будут отключать
В Барнауле водитель поправлял забор и смеялся после ДТП
Алтайская лаборатория обнаружила сельскохозяйственный карантинный объект
Волейболистки «Алтай-АГАУ» во втором туре чемпионата России одержали три победы
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет
Массовая драка произошла в Барнауле