2019-11-18T12:36:16+03:00
Общество

Следком объяснил визит людей в масках в бийскую администрацию

В городе прошло порядка 20 обысков
Иван ОЛЕКСЮК
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Региональный Следственный комитет прокомментировал внезапный визит силовиков в масках в администрацию Бийска. Как и сообщалось ранее, это связано с так называемыми «аварийными новостройками» по улице Спекова.

Напомним, несколько лет назад бийская администрация приняла дома с недоделками, после этого застройщик обанкротился, а хозяин фирмы сбежал за границу. Городу пришлось потратить больше 100 млн рублей, чтобы привести дома в порядок.

- Уголовное дело возбуждено по фактам нарушений при вводе в эксплуатацию жилых помещений по программе переселения из аварийного жилья. Проводятся обыски в зданиях администрации города Бийска и по месту проживания должностных лиц, - сообщает региональный Следком.

Как стало известно «КП» - Барнаул», в городе прошло порядка 20 обысков. В мэрии отрицают задержания чиновников - их только опросили в рамках расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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