2019-11-18T11:59:40+03:00
Общество

Для экстремалов в Барнауле открыли оборудованный парк

Занятия в нем платные
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле открылась площадка для экстремальных видов спорта. Там можно прокатиться на ВМХ, скейтборде, роликах и не только. Каждый посетитель может позаниматься с тренером, а для профессионалов будут проводить соревнования.

Помещение площадью 700 квадратных метров оборудовано рампами, перилами, 10 трамплинами и имитациями уличных препятствий (парапетов, ступеней), сообщают «Вести Алтай».

- Я сам более 10 лет занимаюсь в дисциплине BMX и изнутри знаю всю нюансы катания в нашем городе. Это очень тяжело, развиваться негде, очень мало возможностей. Из года в год замечаешь, как многие талантливые ребята показывают хорошие результаты, но в дальнейшем их интерес начинает угасать. Они достигают потолка и больше некуда расти - негде тренироваться, - обозначил преимущества своей площадки ее директор Сергей Бородин.

К слову, занятия в парке платные. Разовое посещение стоит 300 рублей, абонемент – три тысячи. В дальнейшем директор также планирует проводить соревнования по спортивным дисциплинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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