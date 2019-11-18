2019-11-18T09:31:46+03:00
Происшествия

В Барнауле водитель поправлял забор и смеялся после ДТП

Позже его увезли сотрудники полиции
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле ночью 18 ноября водитель врезался в «Жигули» и снес ограждение. О произошедшем сообщили очевидцы в группе в социальных сетях «Инцидент Барнаул».

Необычное ДТП случилось примерно в 1:35 на пересечении проспекта Ленина и улицы Матросова. Водитель не справился с управлением и врезался в «Жигули», а после снес ограждение тротуара. При этом все происходящее видимо позабавило виновника аварии.

- Попытался поправить ограждение и скрыться, но вероятно повредил автомобиль, под капотом свист стоял. Водитель с пассажиркой громко шутили и смеялись, возможно, пьяные, - дополнил очевидец.

Примерно через полчаса на место прибыл наряд полиции, они поговорили с водителем, а после увезли его на своей машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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