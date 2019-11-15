В Барнауле проложили новый водовод за 77 млн рублей

15 Нояб. 14:55 2019-11-15T14:55:22+03:00

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В Барнауле закончили строительство одного из самых важных проектов. Новый водовод диаметром 600 мм проложили на улице Антона Петрова: от ул. Попова до ул. Малахова. На этот проект выделялось более 77 млн рублей.

Теперь новая сеть будет давать воду сразу на несколько кварталов - в районе улиц Антона Петрова и Попова – 1063а, 1064, 1065, 2032, 2033».

До этого там был проложен чугунный водопровод диаметром 400 мм, ему исполнилось 50 лет. Но так как жилых домов стало больше, пропускной способности сети стало недостаточно, чтобы обеспечить всех. К тому же, срок годности трубопровода уже истекал.

Новые литые полиэтиленовые трубы диаметром 600 мм смогут прослужить как минимум до 2069 года. Их устанавливали методом горизонтально-направленного бурения, что позволило уменьшить количество котлованов, сохранить тротуар и газон, а также очень ограниченно перекрывать улицу для движения автотранспорта.

- В целом, в этом году заменено больше сетей, чем в предыдущем. В начале года после совещания у губернатора Алтайского края Виктора Томенко по согласованию с администрацией Барнаула было принято решение увеличить финансирование именно в части перекладки сетей. Переложено почти 15 км, в том числе участки водопроводов на улицах Чкалова, Аванесова, проспектах Комсомольском и Социалистическом, - сообщили в барнаульском водоканале.

ИСТОЧНИК KP.RU