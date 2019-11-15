Розыгрыш автомобилей от «Марии-Ра» в Барнауле закончился скандалом

15 Нояб. 14:21 2019-11-16T08:39:13+03:00

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В октябре в Барнауле разыгрывали 10 автомобилей от «Марии-Ра». Конкурс завершился скандалом. Это произошло из-за нарушений условий, и розыгрыш провели повторно. А три машины обзавелись новыми владельцами.

Как сообщает «Политсибру», продуктовая сеть решила подарить 10 Hyundai Solaris. 28 октября стали известны фамилии призеров. Но по какой-то причине никто из них так и не вышел на связь в официальных соцсетях. Всего через два дня «Мария-ра» признала нечестное определение «счастливчиков».

«Три победителя были аннулированы в связи с попустительством работников магазинов, так как победители не совершали покупки, а регистрировали чужие чеки», - сообщалось в релизе компании.

Судя по всему, все было подстроено так, что все машины разошлись «по своим». В большинстве случаев победителями значились директора магазинов или их родственники с такой же фамилией. При этом чеки на них, по одной из версий, заполняли кассиры. В итоге фамилии оказались узнаваемыми, поэтому в сетях появились обвинения в нечестности. И было объявлено о дополнительном розыгрыше.

Но горожане уже не поверили в честность розыгрыша. Люди начали высказывать подозрения в постановке, отмечали нежелание организаторов использовать вместо лототрона рандом-сервисы и другое. Так, репутация продуктовой сети была подорвана.

ИСТОЧНИК KP.RU