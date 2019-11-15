2019-11-15T13:36:22+03:00
Экономика

В Барнауле обсудили новые варианты расположения гостиницы Radisson

Архитекторы подготовили список, инвестор озвучит мнение на следующем заседании
БОРЗОВ Денис
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Старый проект гостиницы в БарнаулеСтарый проект гостиницы в Барнауле
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В администрации города вновь поговорили про строительство гостиницы Radisson. Архитекторы, депутаты, представители управления туризма и инвестора обсудили самые важные вопросы.

Как сообщили в пресс-службе Барнаула, край заинтересован в появлении гостиницы, даже более, это необходимо региональному центру.

Представитель компании-инвестора «ПремиумСтрой-Алтай» Иван Лужаев сообщил, что компания продолжит работу по реализации проекта и рассмотрит другие площадки. Он уточнил, нужно минимум 40-50 соток, участок должен находиться в центре, на пересечении крупных магистралей. Также Лужаев отметил, что в отеле расположатся рестораны, фитнес-центры, конференц-залы и залы приема, смотровая площадка, что обогатит инфраструктуру города.

Администрация города готова взять на себя часть работ по подготовке земельного участка к строительству, если он будет согласован рабочей группой и подойдет инвестору, а также не вызовет негативной реакции горожан. Архитекторы предложили инвестору ряд площадок. Свое мнение по ним он озвучит на следующем заседании рабочей группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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