2019-11-15T12:13:47+03:00
Спорт

Алтайский атлет с нарушением зрения попал в призы чемпионата мира в Дубае

Александр Костин занял третье место в забеге на 5000 метров
БОРЗОВ Денис
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Александр Костин (крайний слева) на пьедестале почета. Фото: Минспорта АКАлександр Костин (крайний слева) на пьедестале почета. Фото: Минспорта АК
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В городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллекта снова блеснули барнаульцы. В числе слабовидящих атлетов за сборную России выступают пять алтайских спортсменов - Александр Костин, Егор Шаров, Артём Логинов, Андрей Кузьмин и Софья Ромашевская.

Как сообщили в Министерстве спорта Алтайского края, в предпоследний день турнира, 14 ноября, барнаулец Александр Костин стал третьим в беге на пять километров в объединенном классе Т-12 и Т-13. Он поставил личный рекорд - 14 мин 42,62 сек. Первым стал австралиец - 14.40,40, вторым - испанец - 14.42,12.

Это вторая медаль алтайских спортсменов на турнире в Дубае: 9 ноября вторым призёром соревнований в беге на 400 метров (класс Т13) стал Егор Шаров. Призеры отобрались на Паралимпийские игры в 2020 году в Токио.

Другие алтайские спортсмены по разным причинам не попали «в призы». Они выступили достойно, заняв четвертые-пятые места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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