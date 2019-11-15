Девять знойных дам поборются за звание самой красивой жены Барнаула
Самую красивую жену выберут в краевой столице. Конкурс «Миссис Барнаул 2019» состоится 30 ноября в 17.00 в ночном клубе «Че Гевара» (пр. Красноармейский 47а).
Как сообщает издательский дом «Алтапресс», в конкурсе принимают участие девять замужних девушек возрастом от 19 до 45 лет. По словам организаторов, все девушки прошли профессиональную подготовку к конкурсу, провели несколько репетиций и поучаствовали в fashion-съемке.
В финале конкурса миссис продемонстрируют свою красоту в модной одежде и вечерних платьях, удивят зрителей своими творческими способностями. Всех собравшихся также ждут выступления местных артистов эстрады в перерывах между дефиле и номерами.
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ИСТОЧНИК KP.RU