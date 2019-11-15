Девять знойных дам поборются за звание самой красивой жены Барнаула

15 Нояб. 11:55 2019-11-15T14:00:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Самую красивую жену выберут в краевой столице. Конкурс «Миссис Барнаул 2019» состоится 30 ноября в 17.00 в ночном клубе «Че Гевара» (пр. Красноармейский 47а).

Как сообщает издательский дом «Алтапресс», в конкурсе принимают участие девять замужних девушек возрастом от 19 до 45 лет. По словам организаторов, все девушки прошли профессиональную подготовку к конкурсу, провели несколько репетиций и поучаствовали в fashion-съемке.

В финале конкурса миссис продемонстрируют свою красоту в модной одежде и вечерних платьях, удивят зрителей своими творческими способностями. Всех собравшихся также ждут выступления местных артистов эстрады в перерывах между дефиле и номерами.

Читайте также:

Фотомодели-старшеклассницы снялись в осенней фотосессии на Алтае

Снимки фотомоделей-старшеклассниц и других красивых девушек, сделанных во время последних теплых дней осени-2019 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU