2019-11-15T14:00:58+03:00
Общество

Девять знойных дам поборются за звание самой красивой жены Барнаула

БОРЗОВ Денис
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Одна из претенденток на звание "Миссис Барнаул 2019". Фото: Татьяна ЖилинаОдна из претенденток на звание "Миссис Барнаул 2019". Фото: Татьяна Жилина
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Самую красивую жену выберут в краевой столице. Конкурс «Миссис Барнаул 2019» состоится 30 ноября в 17.00 в ночном клубе «Че Гевара» (пр. Красноармейский 47а).

Как сообщает издательский дом «Алтапресс», в конкурсе принимают участие девять замужних девушек возрастом от 19 до 45 лет. По словам организаторов, все девушки прошли профессиональную подготовку к конкурсу, провели несколько репетиций и поучаствовали в fashion-съемке.

В финале конкурса миссис продемонстрируют свою красоту в модной одежде и вечерних платьях, удивят зрителей своими творческими способностями. Всех собравшихся также ждут выступления местных артистов эстрады в перерывах между дефиле и номерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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