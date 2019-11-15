2019-11-15T10:56:44+03:00
Политика

В Алтайском крае готовятся к прямой линии с Виктором Томенко

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае организуют онлайн-трансляцию с губернатором региона Виктора Томенко по аналогии с федеральной «прямой линией» президента России Владимира Путина.

Как сообщает «ТОЛК», в скором времени в регионе пройдет «прямая линия» с губернатором. На ней главе региона зададут вопросы об актуальных проблемах края и граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Денис Губин.

Зампред пояснил, что в настоящее время уже идет подготовка к аналогу федеральной «прямой линии» с президентом, когда все организационные вопросы будут решены, станет известна точная дата события. Предположительные данные пока не называются

«Готовим сие событие. Объем информации большой, а людей не так много, но мы это сделаем», – отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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