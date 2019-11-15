В Бийске многодетная мать добивается земельного участка

15 Нояб. 10:43 2019-11-15T10:45:12+03:00

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Жительница Бийска Евгения Скударнова устроила пикет, чтобы добиться положенного ей по закону земельного участка в Заречье.

Как сообщает Политсибру, чиновники отказались выдавать землю объяснив это тем, что на участке стоит многоквартирный дом (хотя он уже давно снесен), и оперативно выставили землю на аукцион. Торги должны были пройти 7 ноября, но не состоялись - ни одной заявки не подали. Администрация города предложила Скударновой другую недвижимость на выбор.

- Но мне достаточно было взглянуть на названия неизвестных улиц, чтобы понять, что это где-то далеко. Мне участок в Заречье гораздо удобнее. У меня ребенок в школу ходит и в кружки, – говорит многодетная мать.

Издание направило в администрацию Бийска запрос с просьбой разъяснить ситуацию, но его проигнорировали. Между тем женщина намерена предпринять еще одну попытку получить участок.

ИСТОЧНИК KP.RU