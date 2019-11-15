В Алтайском крае разыскивают опасного преступника-насильника

15 Нояб. 10:13 2019-11-15T10:13:49+03:00

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В Алтайском крае разыскивают мужчину, который совершил тяжкое преступление против несовершеннолетней. Сельчанина обвиняют в действиях насильственного характера в отношении ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Отделом МВД России по Первомайскому району за совершение особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности лица, не достигшего 14-летнего возраста, разыскивается обвиняемый 32-летний Максим Дёгин, житель села Зудилово, - сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Пока местонахождение преступника неизвестно. Мужчина объявлен в розыск. Правоохранители просят всех тех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемого, незамедлительно сообщить по телефонам: 8(385-32) 47077, 8-903-992-71-08 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU