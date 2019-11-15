Рабочая группа начала обсуждение строительства 29 многоэтажек у Барнаулки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-15T09:46:01+03:00

Проект будет представлен инвестором в ближайшее время

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В администрации Барнаула рабочая группа начала обсуждать создание искусственного земельного участка в бывшей пойме реки Барнаулки и строительство строительством.

В ней есть представители горадминистрации, архитекторы, депутаты БГД, представители Минприроды, инспекции по контролю в области градостроительной отрасли края.

Инвестор рассказал о проекте, обозначил возможный ход его реализации. По его словам, рядом с домами построят школу, детские сады, поликлинику и набережную.

Зона застройки. Фото: Алтайский портал недвижимости

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, городу нужны свободные земельные участки для социально важных объектов. Эта проблема наблюдается в Центральном районе, который плотно застроен.

Обсуждение проекта решили продолжить на заседаниях Градостроительного Совета и Общественной палаты города Барнаула, а также узнать мнение общественности. Инвестору нужно визуализировать проект территории с учетом строительства объездной, предусмотренной Генпланом города.

Этим летом началось обсуждение строительства в районе Лесного пруда на реке Барнаулке. Новая жилая зона должна появиться в границах улицы Вербной, 25, проезда Ангарского, 67 – 1б, улицы Краевой, 175а – 119а, проезда Канатного и шоссе Ленточный бор путем отсыпки. Там до конца 2028 года должны построить многофункциональный жилой комплекс с 29 многоэтажными жилыми домами, школой, детским садом и спортивно-оздоровительным комплексом.

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ИСТОЧНИК KP.RU