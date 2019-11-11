Алтайский край получит 37 млн рублей на проведение переписи населения

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-11T10:45:57+03:00

Мероприятие будет проводиться в 2020 году

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Алтайский край получит 37 млн рублей из федерального бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом сообщила руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова.

Госсредства потратят на обеспечение работников переписи охраняемыми помещениями, оснащенными связью и оборудованными мебелью. По плану, на это уйдет порядка 24,6 млн рублей. Около 12,4 млн рублей выделят на оплату транспорта и связи.

В проведении переписи населения Алтайкрайстат планирует задействовать около 6 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч переписчиков (тех, кто непосредственно ходит по домам).

В регионе уже формируется информационная база предстоящей переписи. Завершается актуализация списков адресов домов, устраняются недостатки в адресном хозяйстве, уточняются перечни и границы населенных пунктов, вносятся корректировки в картографический материал.

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ИСТОЧНИК KP.RU