Запуск котла на ТЭЦ в Яровом отложили на два часа
Из-за технических сложностей запуск котла на ТЭЦ города Яровое задерживается на два часа. Ранее планировалось закончить ремонтные работы к 18 часам. Об этом рассказал глава города Виталий Самобочий.
Изменения в графике произошли по нескольким причинам. Например, затянулась установка листов брони в барабанной мельнице потому, что подъемный кран поломался.
- Это все массивные предметы общим весом несколько тонн. При этом работы проводятся в сложных затрудненных условиях. К примеру, один лист брони весит 70 килограммов, а устанавливать их приходится в стеснённых условиях, - сообщил Виталий Самобочий.
Также было отмечено, что власти города контролируют температуру воздуха в жилых домах и соцобъектах, которые на время остались без горячей воды и отопления. По словам Самобочего, температура в помещениях социальных учреждений составляет + 20-23 градуса, для поддержания температурного режима используются обогреватели. В жилых домах от + 17 до + 23 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU