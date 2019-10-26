Запуск котла на ТЭЦ в Яровом отложили на два часа

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-26T15:26:49+03:00

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Из-за технических сложностей запуск котла на ТЭЦ города Яровое задерживается на два часа. Ранее планировалось закончить ремонтные работы к 18 часам. Об этом рассказал глава города Виталий Самобочий.

Изменения в графике произошли по нескольким причинам. Например, затянулась установка листов брони в барабанной мельнице потому, что подъемный кран поломался.

- Это все массивные предметы общим весом несколько тонн. При этом работы проводятся в сложных затрудненных условиях. К примеру, один лист брони весит 70 килограммов, а устанавливать их приходится в стеснённых условиях, - сообщил Виталий Самобочий.

Также было отмечено, что власти города контролируют температуру воздуха в жилых домах и соцобъектах, которые на время остались без горячей воды и отопления. По словам Самобочего, температура в помещениях социальных учреждений составляет + 20-23 градуса, для поддержания температурного режима используются обогреватели. В жилых домах от + 17 до + 23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU