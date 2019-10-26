Семьям погибших и пострадавших в ДТП на алтайской трассе помогут материально и психологически

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-26T14:39:37+03:00

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Глава региона Виктор Томенко дал поручение оказать необходимую социальную и материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в страшном ДТП в Топчихинском районе. Все расходы по организации похорон также взяли на себя органы соцзащиты региона и местного самоуправления, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Напомним, страшное ДТП с минивэном «Ниссан» и микроавтобусом «Фиат Дукато» на алтайской трассе произошло утром 26 октября. В результате случившегося погибли 8 человек, один из них ребенок. Еще 8 человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницы.

- Погибли все, кто находился в автомобиле «Ниссан», это жители Шипуновского района. И также жители Алейского района, 3 из них – это люди преклонного возраста, которые направлялись в город Барнаул. Все пострадавшие – люди пожилого возраста. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. В данный момент в больницу скорой медицинской помощи города Барнаула транспортировано вертолетом и спецтехникой 4 человека. В районных больницах Алейска и районного центра Топчиха находятся по 2 пострадавших, - рассказал заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.

Также по поручению главы региона родственникам погибших и пострадавших оказывается психологическая, а в дальнейшем и материальная помощь. Все расходы по организации похорон также взяли на себя органы соцзащиты региона и местного самоуправления.

К слову, в Алейском районе 28 октября также будет объявлен день траура.

ИСТОЧНИК KP.RU