Барнаульские спасатели снимали с дерева полуголого мужчину

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-26T13:30:32+03:00

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В Барнауле в районе дома №108 на ул. Песчаная спасателям пришлось снимать с дерева полуголого мужчину. Он забрался туда сам и не смог спуститься обратно. Мужчину снял на видео житель рядом стоящего дома и прислал в паблик «Инцидент Барнаул».

«Утром встаю, напротив окон «скорая», полиция стоят. Вон, смотрите, «Тарзана» поймали и загнали на ветки. Вон он, сидит, умывается. Птица какая важная. Высоко сижу, далеко гляжу», - комментирует за кадром автор видео.

Судя по другим роликам, мужчина начал спускаться с веток самостоятельно, а затем ему помогли спасатели.

Голый мужчина на дереве.Видео: Инцидент Барнаул

Напомним, в начале октября в Барнауле на площади Советов горожане заметили девушку, которая бегала и пела абсолютно обнаженная. Люди вызвали полицию, и она отчаянно отбивалась от них перед зданием правительства Алтайского края. Позднее выяснилось, что у хулиганки был острый психоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU