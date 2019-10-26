На комбинате «Индустриальный» собрали первый урожай

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-26T11:29:22+03:00

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Урожай огурцов уже начали собирать на тепличном комбинате «Индустриальный». Специалисты уже собрали первые 10 тонн и планируют отгрузить их в торговые сети региона, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Так параллельно со сбором урожая на предприятии устраивают еще две теплицы площадью 4 га. Тепличный комбинат «Индустриальный» арендован пока на ближайший год, напомнил гендиректор ТК «Толмачевский» Андрей Седунов. Несмотря на это, в этот период он планирует инвестировать в производство. На полную реконструкцию досветки, замену оборотных средств в теплицах и дезинфекцию в этом году направили 135 миллионов рублей. Уже в следующем году в предприятие хотят вложить еще 260 миллионов рублей.

Так уже в этом месяце специалисты комбината планируют собрать порядка 50-60 тонн продукции. Сейчас на комбинате еще выращивают рассаду томатов на 2 гектарах, первый урожай ждут к новому году.

К слову, большинство рабочих, которые захотели трудиться на предприятии, были трудоустроены. В штат приняли 109 человек, почти все - прежние сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU