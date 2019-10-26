2019-10-26T05:24:10+03:00
Общество

Службы ДПС в Бийске работают в усиленном режиме

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Бийске сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. Это связано с недавним обращением губернатора Алтайского края к главам Барнаула и Бийска. Виктор Томенко попросил их разобраться с критической ситуацией, сложившейся на дорогах, и принять необходимые профилактические меры.

Так за 24 октября сотрудниками ГИБДД Бийска было задержано два пьяных водителя, пресечено 140 нарушений ПДД. Также отмечается, что ДТП с пострадавшими в этот день не было зарегистрировано, пишет «Бийский рабочий».

- В целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики и пресечения грубых административных нарушений, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, а также в связи с зарегистрированным ростом ДТП с пострадавшими, сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Бийска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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