В Барнауле на несколько часов отключат отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-25T15:31:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 28 октября, в Барнауле на несколько часов отключат отопление и подачу горячей воды населению.

- Под временное отключение с 11.00 до 17.00 попадут: 124 многоквартирных и 39 частных домов, одна школа, одна больница и три детских сада. Все они расположены на территории Железнодорожного района, - сообщают в Сибирской генерирующей компании.

В компании поясняют, что причина отключения - ремонтные работы по устранению дефекта на магистральных трубопроводах. Поэтому лучше ликвидировать недочеты сейчас, когда на улице все еще стоит плюсовая температура.

Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства.

- Вечером 28 октября подача ресурса будет восстановлена, - добавляют в СГК.

Читайте также:

В Яровом остановилась работа ТЭЦ

В 8.42 из-за нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ произошла остановка работы станции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU