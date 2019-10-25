2019-10-25T15:31:34+03:00
Общество

В Барнауле на несколько часов отключат отопление и горячую воду

Анна СЕМИНА
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Отопление отключат на 6 часовОтопление отключат на 6 часовФото: Анна СЕМИНА
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В понедельник, 28 октября, в Барнауле на несколько часов отключат отопление и подачу горячей воды населению.

- Под временное отключение с 11.00 до 17.00 попадут: 124 многоквартирных и 39 частных домов, одна школа, одна больница и три детских сада. Все они расположены на территории Железнодорожного района, - сообщают в Сибирской генерирующей компании.

В компании поясняют, что причина отключения - ремонтные работы по устранению дефекта на магистральных трубопроводах. Поэтому лучше ликвидировать недочеты сейчас, когда на улице все еще стоит плюсовая температура.

Энергетики приносят свои извинения за доставленные неудобства.

- Вечером 28 октября подача ресурса будет восстановлена, - добавляют в СГК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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