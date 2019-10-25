2019-10-25T15:22:22+03:00
Общество

Дороги в Алтайском крае перекроют из-за военных

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае несколько участков автомобильных дорог перекроют из-за движения колонн военных.

В частности как сообщают в Госавтоинспекции региона, в пятницу, 25 октября, с 19 часов 50 минут будет закрыт участок на автодороге «населенный пункт Косиха – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Сибирский». Ограничение снимут только в 22.50 по местному времени.

Помимо этого в субботу, 26 октября, с 10 часов 40 минут будет закрыт для проезда участок дороги «населенный пункт Сибирский – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Косиха».

- Ограничения снимут в 12 часов 40 минут, - добавляют в Госавтоинспекции Алтайского края.

В управлении призывают водителей с пониманием отнестись к затруднительной дорожной обстановке и по возможности заранее рассчитывать время в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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