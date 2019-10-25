Пятилетняя девочка получила травму позвоночника на батуте

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-25T15:04:17+03:00

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В Барнауле во время отдыха в развлекательном комплексе при торговом центре, пятилетняя девочка, прыгая на батуте, получила травму позвоночника.

Родители малышки написали жалобу в прокуратуру на сотрудников развлекательного центра, а параллельно с этим произошедшим заинтересовались в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Как ранее сообщали СМИ, пятилетняя девочка, попрыгав на батуте, приземлилась в бассейн с мягкими кубиками, но видимо для молодого неокрепшего организма было достаточно и этого. Малышка получил перелом сразу пяти позвонков. Самостоятельно встать она не смогла. Из развлекательного центра ее увезли на «скорой». Сейчас девочке предстоит длительная реабилитация.

По данному факту назначена доследственная проверка. Юридическая оценка будет дана действиям руководства и сотрудников детского центра, а по результатам проверки – будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU