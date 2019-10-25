2019-10-25T12:38:55+03:00
Происшествия

Начальника налоговой инспекции на Алтае заключили под стражу

Анна СЕМИНА
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Подельники успели получить 1,5 млн рублей в качестве задаткаПодельники успели получить 1,5 млн рублей в качестве задаткаФото: Анна СЕМИНА
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Недавно задержанного начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14 заключили под стражу. Его соучастник помещен под домашний арест.

Налоговика и его 48-летнего подельника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что в октябре начальник межрайонной инспекции ФНС, вступил в сговор со своим знакомым.

- Они ввели в заблуждение предпринимателя из Бийска, к которому с проверкой должна была прийти налоговая инспекция. Они пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов. Для этого он должен был передать взятку, превышающую три миллиона рублей, уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В действительности же эти деньги они никому передавать не собирались. Им удалось получить задаток в 1,5 миллиона рублей, после чего в тот же день их задержали сотрудники УФСБ.

На имущество обвиняемых наложен арест. Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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