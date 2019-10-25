Остановки с wi-fi и кофе-аппаратами появятся в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-25T12:22:09+03:00

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В Барнауле появятся остановки с доступом к wi-fi и кофе-аппаратами.

С таким предложением к администрации города обратились местные предприниматели. Они решили установить «умные» остановки за свой счет. Предполагается, что в них будут интегрированы небольшие павильоны, в которых зимой можно будет согреться и попить кофе, а летом наоборот отдохнуть от жары и купить мороженое. Также они будут оснащены точкой доступа к wi-fi, оборудованы камерами наблюдения и бегущей строкой.

- Такие остановки, пока в количестве четырех, предложили оборудовать предприниматели Барнаула, а администрация, конечно, пошла на встречу, - отмечают в пресс-центре.

Уже есть и примерный эскиз остановок. Однако пока он не окончательный и будет прорабатываться с учетом мнения архитекторов: остановка должна гармонично встроиться в облик Барнаула.

После того, как все утвердится, будет объявлен аукцион на установку.

ИСТОЧНИК KP.RU