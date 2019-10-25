2019-10-25T11:52:46+03:00
Дом. Семья

Барнаульский зоопарк показал, как животные готовятся к Хэллоуину

Анна СЕМИНА
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Маяк с игрушкойМаяк с игрушкой
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Руководство барнаульского зоопарка «Лесная сказка» показало, как их подопечные готовятся к празднованию Хэллоуина.

В частности, получить новую игрушку в виде тыквы удалось Маяку – белому тигренку, Ахиллесу (тигренок от пары Багира-Шерхан) и его отцу. Последний был рад как никто другой.

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А мы продолжаем знакомство с тыквами
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- Вроде бы взрослый дядька, а ведет себя, как котёнок, - пишут подписчики страницы зоопарка в Instagram под постами с видео.

В отличие от Маяка и Ахиллеса, которые с осторожностью подходили и прикасались к тыквам, Шерхан за секунду подскочил к бахчевому подарку и начал гонять его по клетке, как заправский футболист. Посетители зоопарка остались в восторге от увиденных тигриных забав.

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Доброе утро, друзья Польза тыквы неоспорима, а в сочетании с её "игривостью" она была на УРА принята всеми нашими котятами
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ИСТОЧНИК KP.RU

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