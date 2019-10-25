Барнаульский зоопарк показал, как животные готовятся к Хэллоуину
Руководство барнаульского зоопарка «Лесная сказка» показало, как их подопечные готовятся к празднованию Хэллоуина.
В частности, получить новую игрушку в виде тыквы удалось Маяку – белому тигренку, Ахиллесу (тигренок от пары Багира-Шерхан) и его отцу. Последний был рад как никто другой.
- Вроде бы взрослый дядька, а ведет себя, как котёнок, - пишут подписчики страницы зоопарка в Instagram под постами с видео.
В отличие от Маяка и Ахиллеса, которые с осторожностью подходили и прикасались к тыквам, Шерхан за секунду подскочил к бахчевому подарку и начал гонять его по клетке, как заправский футболист. Посетители зоопарка остались в восторге от увиденных тигриных забав.
Читайте также:
Серая шейка. Как волонтеры спасли замерзающую уточку на пруду в Барнауле
В Барнауле волонтеры выловили одичавшую индоутку в пруду, который находится в парке Юбилейный. Птица «горемыкалась» там целую неделю – почти как в сказке «Серая шейка» (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU