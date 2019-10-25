Краевая ярмарка вакансий пройдет на Алтае

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-25T11:12:38+03:00

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Более 80 предприятий Барнаула примут участие в ежегодной краевой ярмарке вакансий. Она состоится 30 октября.

- В числе участников масштабного мероприятия - ведущие предприятия города, которые занимаются модернизацией производства, участвуют в реализации национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Многие из них имеют статус социально ответственного работодателя, - отмечают в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

Соискатели смогут не только узнать о потребностях в рабочих кадрах, но и познакомиться с коллективами. В частности ожидается участие «Барнаульского молочного комбината», завода автоформованных термостойких изделий, Барнаульского меланжевого комбината и других.

В Барнауле ярмарка вакансий пройдет в помещении торгового центра «Барнаул» по адресу: площадь Победы, 3, второй этаж. Открытие в 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU