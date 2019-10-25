2019-10-25T10:47:21+03:00
Происшествия

Отопление в Яровом не будут отключать

Анна СЕМИНА
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Аварийная бригада ждет пока остынет котел, после чего приступит к ремонтуАварийная бригада ждет пока остынет котел, после чего приступит к ремонтуФото: Анна СЕМИНА
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В пятницу, 25 октября, на единственной ТЭЦ города Яровое произошла авария. Подачу горячей воды уже ограничили, а отопление отключать не будут.

Об этом глава города Виталий Самобочий доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко:

- Пока многоквартирные дома и социальные объекты города отапливаются, для этого используется теплоноситель из баков-аккумуляторов ТЭЦ. Социальные объекты мы отключим от отопления в последнюю очередь. Подачу теплоносителя в многоквартирные дома в настоящее время перекрываем. Сейчас у нас температура атмосферного воздуха +6 градусов Цельсия, в таких условиях температура в многоквартирных домах до вечера не будет снижаться значительно, - отметил глава города Виталий Самобочий.

В настоящее время аварийная бригада ждет, когда остынет котел, после чего сразу же приступит к его ремонту. Все экстренные службы работают в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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