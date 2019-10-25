2019-10-25T10:37:49+03:00
Происшествия

69-летняя бийчанка перевела мошенникам более полумиллиона рублей

Анна СЕМИНА
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Пенсионерка перевела около 600 тысяч рублейПенсионерка перевела около 600 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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69-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников. Напуганная лже-сотрудниками банка она перевела им все свои сбережения.

Убитая горем пенсионерка обратилась за помощью правоохранителей. Она рассказала, что ей поступил звонок с московского номера. Неизвестная женщина на другом конце провода представилась сотрудницей банка.

- В ходе беседы женщина сообщила, что на депозитном счете потерпевшей находится около 600 тысяч рублей и их необходимо снять, чтобы обезопасить от мошенников, - сообщают в пресс-службе МУ МВД РОССИИ «Бийское».

Спустя некоторое время ей снова позвонили. На этот раз мужчина, который представился Артуром. Он выдал бийчанке инструкции, в какой банк сходить и на какой номер счета перевести сбережения. После этого потерпевшая отправила копии чеков в электронном виде и ее заверили, что в скором времени с ней свяжется менеджер, который привезет деньги, но он, конечно же, не приехал.

Женщина поняла, что ее обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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