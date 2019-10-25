2019-10-25T09:09:55+03:00
Спорт

Бийские инваспортсмены получили новые коляски

Анна СЕМИНА
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Бийские пловцы Роман Жданов и Юрий ЛучкинБийские пловцы Роман Жданов и Юрий ЛучкинФото: предоставлено пресс-службой
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Пловцы с ПОДА из Бийска получили новые коляски. В скором времени им подарят новую экипировку и тренажеры.

Еще в мае этого года региональное министерство спорта поручило краевому Центру спортивной подготовки сборных команд приобрести для бийских пловцов Романа Жданова и Юрия Лучкина инвалидные коляски активного (спортивного) типа. Выпор пал на этих ребят, потому что они входят в состав сборной региона по плаванию, а также готовятся представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио-2020.

В начале октября коляски наконец-то прибыли в Бийск и их вручили спортсменам. Как сообщает «Алтайский спорт», их изготовили индивидуально для каждого пловца, с учетом их пожеланий.

- Заказ был выполнен немецкой компанией Ottobock, продукция которой отвечает всем современным требованиям и мировым тенденциям. Стоимость каждой коляски составляет 282 300 рублей, - отмечает источник.

В скором времени в Бийск также доставят два тренажера Ercolina стоимостью 75 000 рублей каждый, а также зимнюю и летнюю экипировку для инваспортсменов (гидрошорты и гидрокостюмы, очки и шапочки).

ИСТОЧНИК KP.RU

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