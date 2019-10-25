Военные в Алтайском крае перекроют трассу

СЕГОДНЯ 08:40 2019-10-25T08:40:36+03:00

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В пятницу, 25 октября, в Алтайском крае военные перекроют трассу.

Как сообщают в Госавтоинспекции Алтайского края, ограничение движения транспорта вводится из-за прохождения военных колонн. В частности речь идет о следующем участке:

- С 13 часов 10 минут до 16 часов 10 минут на автодороге «населенный пункт Сибирский – автодорога Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Озёрки – автодорога Первомайское-Новокраюшкино – населенный пункт Новокраюшкино», - отмечают в ведомстве.

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности корректировать свой маршрут и время следования.

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ИСТОЧНИК KP.RU