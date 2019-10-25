2019-10-25T07:45:55+03:00
Общество

Отсидевшая в Америке Мария Бутина вернется в Россию уже 26 октября

Отец уже вылетел за ней в Москву
Анастасия Корягина
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Мария Бутина. Фото: vk.com/butina_mariaМария Бутина. Фото: vk.com/butina_maria
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Уроженка Барнаула Мария Бутина вернутся из американской тюрьмы в Россию утром 26 октября. Об этом сообщили в российском посольстве в США. Ее отец Валерий Бутин уже вылетел в Москву встречать дочь, сообщает радиостанция «Вести ФМ».

25 октября Бутину отправят из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) в миграционный центр в Майами. Россиянка будет находиться под стражей до депортации.

«Наверное, придется ждать, ей лететь до Москвы около 12 часов, но еще нужно добраться до аэропорта там, в Америке», - рассказывал ранее «Комсомолке» Валерий Бутин.

Напомним, Мария Бутина отбывает наказание в США за сговор с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России, а также за то, что вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом.

26 апреля 2019 года ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Так как на тот момент она уже провела за решеткой почти 10 месяцев, ее должны были освободить к началу ноября 2019 года. Позднее ей сократили срок на 10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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