Бийчанка прятала в своей квартире больше килограмма «травки»

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-25T07:04:32+03:00

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35-летняя бийчанка была задержана полицейскими, после чего в ее квартире был проведен обыск. У нее нашли больше килограмма марихуаны.

Женщину остановили на трамвайной остановке. При себе у нее было вещество растительного происхождения. Позже стражи правопорядка посетили ее дом.

- В ходе осмотра в одной из комнат они обнаружили засушенные растения конопли. Пакеты направили на исследование, по итогам которого эксперты дали заключение – это марихуана массой 1390 граммов, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

По факту хранения было возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до десяти лет.

Положение бийчанки может осложнить тот факт, что в этом году она уже попадала в поле зрения правоохранительных органов – она фигурировала в материалах уголовного дела по подозрению в совершении мошенничества. Сейчас с нее взяла подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU