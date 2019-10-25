Бывшего алтайского гаишника будут судить за лжепокровительство

СЕГОДНЯ 05:45 2019-10-25T05:45:12+03:00

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Бывшего сотрудника Госавтоинспекции Алтайского края будут судить за мошенничество. Он получил несколько взяток от одного водителя.

Как сообщили в краевой прокуратуре, он предложил лишенному водительского удостоверения мужчине за деньги стать покровителем. При этом у автолюбителя, по словам бывшего гаишника не было бы никаких проблем из-за отсутствия прав.

- Обвиняемый, будучи сотрудником Госавтоинспекции предложил гражданину, который по решению суда был лишен права управления транспортными средствами на полтора года, ежемесячно перечислять ему на банковскую карту 5 тыс. рублей за покровительство с обещанием не обращать внимание на отсутствие у потерпевшего как водительского удостоверения, так и самого права управления транспортом, - рассказала прокурор Олеся Евлашевская.

Водитель согласился на такое приятное предложение и перечислил в общей сложности 80 тысяч.

А вот следователи квалифицировали действия бывшего гаишника как мошенничество. Теперь степень вины и размер ответственности определит Тюменцевский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU