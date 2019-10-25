2019-10-25T05:10:30+03:00
Общество

В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора

БОРЗОВ Денис
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Раздельный сбор мусора. Фото: Олег ЗолотоРаздельный сбор мусора. Фото: Олег Золото
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В субботу, 26 октября, в Барнауле снова будут утилизировать отходы, состоится акция «Разделяя - сохраняй», которую ежемесячно организует общественная организация «Мусора. Больше. Нет». Все отходы будут отправлено в переработку.

Впервые к акции присоединится гипермаркет «Леруа Мерлен» (Павловский тракт 192а/1), на территории которого пройдет сбор с 10.00 до 13.00. Также стационарные точки будут в Парке спорта А.Смертина (10.00 – 13.00) и рядом с Геомаркетом, пр-кт Ленина, 154а,к1 (12:00 – 15:00). Остальные точки будут мобильными, с их списком можно ознакомиться по ссылке.

Для переработки принимают стекло, макулатура, металл. Также от населения примут одежду в нормальном состоянии для помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, ветошь текстильную для переработки (любую текстильную одежду в плохом состоянии, старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т.д.) и многое другое. В Мобильный раздельный сбор можно отдать помощь для приюта «Ласка» - лекарства для животных, игрушки, миски.

Все вторсырье принимается без остатков пищи и сухим. Также следует рассортировать пластики на виды перед сдачей на акцию, отделить стекло, металл, макулатуру.

По словам организаторов акции, постоянно растет количество ее участников. Так, в конце прошлого года в акции участвовало 200 человек, в июне этого года – 1000, в августе – более 1500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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