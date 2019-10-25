2019-10-25T04:47:34+03:00
Общество

В Алтайском крае разрешили спор по «Фирсовой слободе» между конкурентами

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае завершился спор двух конкурирующих агентств недвижимости. Регистрацию товарного знака «Фирсова слобода» признали недобросовестной в Барнауле, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.

Речь об использовании бренда одноименным агентством недвижимости при более раннем его применении другой аналогичной компанией – АН «Дом».

Конфликт между фирмами перерос в судебные разбирательства после того, как ООО «Фирсова слобода» в 2018 году зарегистрировало одноименный бренд и запретило конкуренту его использовать. Это было сделано, чтобы вытеснить старого конкурента, который тоже оказывает риелторские услуги по недвижимости, расположенной в селах Фирсово и Санниково под краевой столицей.

Но агентство «Дом» решило идти до конца и оспорило исключительное право на узнаваемый бренд конкурента, обратившись с жалобой в УФАС, сообщили в «ТОЛКе».

После изучения дела в ведомстве определили, что недобросовестность действий правообладателя при регистрации права на товарный знак должна быть установлена на стадии обращения с заявкой на его регистрацию, поскольку именно в этот момент реализуется умысел на недобросовестное конкурирование с другими участниками рынка.

В настоящее время в управлении решается вопрос о привлечении общества к административной ответственности. Конкурентная борьба вновь будет восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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