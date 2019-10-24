Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-24T17:15:28+03:00

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В Барнауле с 21 по 24 октября Ростехнадзор проводил проверку готовности города к отопительному периоду 2019/2020 годов. Судя по акту проверки краевая столица получила паспорт готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов, об этом рассказали в городском комитете по газификации и энергоресурсам.

- Получению паспорта готовности предшествовала работа всех потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, органов местного самоуправления. Были выполнены ремонтные работы на всех теплоисточниках города, проведены гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования, обеспечены нормативные запасы топлива на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, муниципальных и ведомственных котельных, - говорится в сообщении администрации города.

Напоминаем, если город получил паспорт готовности к отопительному периоду, это значит, что коммунальная инфраструктура была своевременно и качественно подготовлена к работе в отопительном периоде 2019/2020 годов. Ожидается ли снижение количества порывов труб и других чрезвычайных ситуаций, пока неизвестно. В прошлом году в краевой столице коммунальные аварии случались с незавидной регулярностью.

ИСТОЧНИК KP.RU