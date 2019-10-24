2019-10-24T14:08:55+03:00
Спорт

Сергей Шубенков победил на Всемирных военных играх

Анна СЕМИНА
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Барнаульский спортсмен Сергей Шубенков стал победителем VII Всемирных военных игр. Финал в барьерном беге среди мужчин на 110 метров состоялся накануне, 23 октября.

Соревнования проходили в китайском Ухань. В квалификации российский легкоатлет показал время 13.51 секунды, а в финале Сергей Шубенков улучшил свои показатели – 13.40. Впрочем, это все равно не самое лучшее время, которое спортсмен демонстрировал даже в этом нелегком сезоне. Даже на прошедшем в Дохе чемпионате мира, где барнаулец завоевал «серебро», он пришел к финишу за 13,15.

«Серебро» Всемирных военных игр завоевал представитель Китая Цзэн Цзяньхан – 13.53.

Стоит отметить, что Всемирные военные игры проходят не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Таким образом, все россияне, в том числе Шубенков, соревнуются под флагом родной страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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