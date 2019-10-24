Новый коттеджный поселок может появиться под Барнаулом

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-24T13:51:45+03:00

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Земельный участок под коттеджный поселок продают под Барнаулом. Однако пока о сроках застройки информация не оглашалась.

По словам автора объявления, эта земля занимает часть будущего коттеджного поселка «Фирсово Заречье». Впрочем, пока продажа готовых участков тоже не анонсировалась.

- Вместе с тем, о готовящемся поселке свидетельствуют данные публичной кадастровой карты. Здесь рядом со строящимися домами в «Чистых прудах» обособлена небольшая территория, на которой размежевано более 50 участков под коттеджи, - пишет Алтайский портал недвижимости.

Пока что на продажу выставлен весь участок площадью в 200 соток. На нем можно разместить около 30 домовладений. Однако четких границ пока не существует. Сейчас там просто пустырь.

- Нынешний владелец приобрел ее в собственность еще в 2009 году, - добавляет источник.

Стоимость земли составляет пять миллионов рублей. Также предлагаются варианты обмена на недвижимость, транспорт, товары народного потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU