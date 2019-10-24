Новый коттеджный поселок может появиться под Барнаулом
Земельный участок под коттеджный поселок продают под Барнаулом. Однако пока о сроках застройки информация не оглашалась.
По словам автора объявления, эта земля занимает часть будущего коттеджного поселка «Фирсово Заречье». Впрочем, пока продажа готовых участков тоже не анонсировалась.
- Вместе с тем, о готовящемся поселке свидетельствуют данные публичной кадастровой карты. Здесь рядом со строящимися домами в «Чистых прудах» обособлена небольшая территория, на которой размежевано более 50 участков под коттеджи, - пишет Алтайский портал недвижимости.
Пока что на продажу выставлен весь участок площадью в 200 соток. На нем можно разместить около 30 домовладений. Однако четких границ пока не существует. Сейчас там просто пустырь.
- Нынешний владелец приобрел ее в собственность еще в 2009 году, - добавляет источник.
Стоимость земли составляет пять миллионов рублей. Также предлагаются варианты обмена на недвижимость, транспорт, товары народного потребления.
ИСТОЧНИК KP.RU