2019-10-24T13:51:45+03:00
Общество

Новый коттеджный поселок может появиться под Барнаулом

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Земельный участок под коттеджный поселок продают под Барнаулом. Однако пока о сроках застройки информация не оглашалась.

По словам автора объявления, эта земля занимает часть будущего коттеджного поселка «Фирсово Заречье». Впрочем, пока продажа готовых участков тоже не анонсировалась.

- Вместе с тем, о готовящемся поселке свидетельствуют данные публичной кадастровой карты. Здесь рядом со строящимися домами в «Чистых прудах» обособлена небольшая территория, на которой размежевано более 50 участков под коттеджи, - пишет Алтайский портал недвижимости.

Пока что на продажу выставлен весь участок площадью в 200 соток. На нем можно разместить около 30 домовладений. Однако четких границ пока не существует. Сейчас там просто пустырь.

- Нынешний владелец приобрел ее в собственность еще в 2009 году, - добавляет источник.

Стоимость земли составляет пять миллионов рублей. Также предлагаются варианты обмена на недвижимость, транспорт, товары народного потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Шубенков победил на Всемирных военных играх
Устройство для сбора мусора в реке создали умельцы в Барнауле
В Бийске пловцы готовятся к паралимпиаде в Токио
«Победные» улицы отремонтируют в Алтайском крае
Алтайское село Полуямки попало в рейтинг самых смешных названий деревень
Легковой автомобиль сгорел на алтайской трассе
Архитектор из Барнаула разбил в пух и прах ремонт Дворца спорта
Бийчане смогут пообщаться и сфотографироваться с собаками
Около Барнаула продают готовый развлекательный комплекс за 70 млн рублей
Роскомнадзор провел тренировку по поиску и устранению помех космическим аппаратам
Зеркальный фонтан с подсветкой в Бийске запустят весной 2020 года
Подросток с Алтая выиграл в рулетку смартфон, но получил кнопочную "звонилку"
Массаж с медом, травами, ягодами сделали в Барнауле
В нескольких десятков километров от Бийска заметили стаю волков
Сотрудники Алтай-Кокса повышают эффективность производства
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин провел встречу с главой республики Гана
Под Барнаулом открыли новую спортивную площадку с современным покрытием
Крупный алтайский производитель шин попросил у правительства 2 млрд рублей
Дочь Михаила Калашникова передала бронзовый бюст отца Алтайскому краю
В Барнауле за 2 млн рублей отремонтировали кинотеатр
Имущество «Павловской птицефабрики» продали с молотка
Жителей Алтайского края предупреждают об усилении ветра
Военные ограничат движение на алтайских трассах
На Алтае задержали воров-гастролеров, которые специализировались на стариках
Алтайскому начальнику налоговой инспекции предъявили обвинение в мошенничестве
Барнаульцы подписывают петицию за перенос стройки отеля Radisson