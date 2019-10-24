2019-10-24T13:21:58+03:00
Общество

Устройство для сбора мусора в реке создали умельцы в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Инновационная установкаИнновационная установкаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Житель Барнаула Виталий Аверьянов собрал мобильную установку для сбора мусора в реке.

Как рассказал сам Аверьянов, идея создать установку к нему пришла после летнего урагана 2018 года.

- Тогда дерево упало в Барнаулку и, перегородив её, задержало большое количество пластиковых бутылок и другого мусора, выброшенного населением в реку, - сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Свою разработку мужчина представил на всероссийском конкурсе Росмолодежи. Тогда она получила высокую оценку экспертов, а сам Виталий получил грант. На эти деньги при поддержке отдела по развитию туризма администрации города на реке Барнаулке было установлено поверхностное мусороулавливающее оборудование. С одной стороны оно не создавало препятствий для перемещения рыбы, а с другой стороны улавливало мусор. Очистку самой «сети» изобретатель и его брат проводили дважды в неделю.

С мая по октябрь установка помогла выловить из реки около пяти тонн мусора. Большая часть – это пластиковые бутылки. Их отправили на переработку. Также попадался строительный мусор, обрезки деревьев, трупы животных и прочие отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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