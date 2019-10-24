В Бийске пловцы готовятся к паралимпиаде в Токио

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-24T12:33:24+03:00

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В Бийске пловцы приступили к финальному этапу подготовки к Паралимпийским играм в Токио-2020.

Алтайские спортсмены давно успешно выступают на международном уровне. Так на чемпионате мира в Лондоне они завоевали четыре паралимпийские путевки.

- Работать со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья тренер Елена Соколова начала с двухтысячных. О результатах тогда речи не шло, занимались ради реабилитации. В 2011 году ее воспитанники впервые поехали на чемпионат России. Еще через год - на Паралимпиаду в Лондон. Сейчас бийские пловцы-паралимпийцы в топе международных рейтингов. Так, Роман Жданов на последнем чемпионате мира обновил рекорд на стометровке вольным стилем, - сообщает Общественное телевидение России.

Кстати, именно Роман Жданов завоевал три путевки в Токио. Так что пожалуй по нему вопрос об участии в Паралимпиаде уже закрыт. Осталось набрать необходимую спортивную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU