Алтайское село Полуямки попало в рейтинг самых смешных названий деревень

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-24T11:49:04+03:00

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Алтайское село Полуямки (Михайловский район) во второй раз прославилось на всю страну. Первый раз - 20 лет назад, когда там нашли метеорит (сейчас он в Российской академии наук). А второй раз - благодаря недавнему рейтингу самых смешных названий деревень. В нем село заняло 9 место.

Как сообщает Толк, селу - 150 лет. Сейчас там проживает 841 человек. О том, что их Полуямки попали в рейтинг, поначалу даже не знали, а потом очень этому удивились.

По словам местных жителей, название села образовалось по типу слова полустанок.

- Здесь, между Колыванью и Томском, пролегал ямщицкий тракт. На тракте были небольшие станции - Ямки и Полуямки, – пояснил Дмитрий Ковалёв.

Местные рады попаданию в смешной рейтинг, но вообще в жизни Полуямок ничего смешного нет. Кругом одна разруха, из села массово уезжает молодежь, а более старшее поколение едет в города на заработки.

ИСТОЧНИК KP.RU